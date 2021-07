Dois homens em situação ilegal foram detidos em embarcação no rio Tejo

Dois homens em situação ilegal em Portugal foram detidos, na quinta-feira, na zona do Samouco, em Alcochete, no distrito de Setúbal, na sequência de uma ação de fiscalização dirigida à captura de amêijoa no rio Tejo, informaram as autoridades.

Em comunicado, Autoridade Marítima Nacional (AMN) explica que foi detetada uma embarcação de recreio com excesso de lotação, com 16 tripulantes a bordo, sendo que 13 estavam em situação ilegal no país.

“Dos 13 homens que se encontravam em situação ilegal em Portugal, 11 deles foram notificados para regularizar a sua situação junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), sendo que dois deles foram detidos por já terem sido notificados pelo SEF para abandonarem o território nacional, indicação que não respeitaram, pelo que serão presentes a tribunal”, é referido.

De acordo com a AMN, os elementos da Polícia Marítima constataram ainda que a embarcação não tinha o registo do motor instalado, vistoria válida, equipamentos de segurança, bem como não havia habilitação legal para a condução.

As autoridades acrescentam que foram elaborados os respetivos autos de notícia, tendo sido apreendida a embarcação, como medida cautelar.

Na ação de fiscalização estiveram quatro elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, apoiados por uma embarcação.