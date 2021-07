Boletim DGS. Mais 20 mortes e quase 3.400 novos casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista esta sexta-feira mais 20 mortes por Covid-19 e 3.396 novos casos de infeção, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Treze das mortes deram-se no escalão dos acima de 80 anos. Seis ocorreram no escalão 70-79 e uma no 50-59.