Autarca de Oliveira do Hospital questiona ausência de deputados ou governantes como arguidos dos incêndios de 2017

"Pergunto porque é que não há nenhum governante, porque é que não há nenhum deputado arguido neste processo, já que fizeram as leis e não nos deram os meios? Não pode ser só os autarcas ou não pode ser só o comandante dos bombeiros ou outras pessoas", afirmou José Carlos Alexandrino, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

O autarca discursava na sessão solene do Dia do Município de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

Antes, José Carlos Alexandrino referiu que "era bom que o tribunal (...), se calhar, começasse por outros que fazem leis na Assembleia da República, que fazem leis para as câmaras municipais cumprirem".

"É que há leis que para nós as cumprirmos temos de ter meios de financiamento para o fazer", realçou, considerando: "É fácil nós determinarmos e os presidentes de câmara que se desenrasquem, que façam, mesmo que não haja verbas".

Assumindo que tem sido uma voz inconformada relativamente a este processo, José Carlos Alexandrino defendeu não ser preciso arranjar bodes expiatórios.

"Porque há sempre. Quando acontece qualquer coisa, precisamos de arranjar um conjunto de bodes expiatórios para todos ficarmos de consciência tranquila", declarou.

Lamentando que queiram julgar pessoas "como se fosse possível dominar esse fogo", o autarca adiantou que testemunhará no Tribunal Judicial de Leiria, pois não acredita que "uma limpeza de 10 metros de cada lado da estrada evitasse qualquer morte", quer em Pedrógão Grande, quer em Oliveira do Hospital.