Ao contrário das vacinas, o desenvolvimento de antivirais contra a Covid-19 ainda está em fase embrionária

De acordo com a EMA, quatro tratamentos antivirais estão ainda em análise continua pelos especialistas da organização europeia, enquanto outros dois medicamentos imunossupressores já estão na fase mais avançada de avaliação com vista à autorização de comercialização nos países da União Europeia (UE).

Para já, a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) apenas aprovou, em junho de 2020, o antiviral remdesivir para o tratamento da covid-19 em adultos e adolescentes a partir de 12 anos e com pneumonia, que requerem oxigénio suplementar.

"A EMA está, atualmente, a avaliar os dados sobre quatro tratamentos covid-19" em processo de avaliação continua, que recorrem a anticorpos projetados para se ligarem à proteína "spike" do vírus, reduzindo a sua capacidade de atingir as células do corpo, adiantou o regulador europeu à Lusa, que garante que o processo decorre "no prazo mínimo necessário" para garantir uma avaliação completa dos riscos e benefícios destes medicamentos.

A revisão continua é uma ferramenta regulatória ao dispor da EMA para acelerar a avaliação de um novo medicamento em situações de emergência de saúde pública, tendo já sido utilizado para a aprovação de comercialização das quatro vacinas contra o vírus SARS-CoV-2 que estão a ser usadas nos países da UE.

Além dos processos de avaliação, o regulador europeu também disponibiliza aconselhamento às empresas e laboratórios farmacêuticos sobre as mais recentes orientações regulamentares e científicas.

Aranda da Silva, primeiro presidente do Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), salienta que a comunidade científica ainda está a conhecer a forma como o SARS-CoV-2 se comporta no organismo, o que se deve ao facto de o seu genoma ter sido divulgado há pouco mais de um ano.

Além disso, "se analisarmos a disponibilidades de terapêuticas de anti-infecciosos - bactérias e vírus - registamos que, comparativamente com outras patologias, têm sido aprovados poucos medicamentos nos últimos anos. São poucos os antibióticos recentes no mercado. Quanto a antivíricos, ao que me recordo, os últimos, específicos para a hepatite C, foram aprovados há mais de cinco anos", disse o antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos.

No desenvolvimento deste tipo de medicamentos "é preciso ter em conta que os vírus são diferentes", salientou José Aranda da Silva, apontando o exemplo do vírus da sida, para o qual não se conseguiu até agora descobrir uma vacina, uma vez que a "forma como interage como o sistema imunitário tem impedido essa descoberta".

De acordo com o especialista em regulamentação farmacêutica, a Organização Mundial da Saúde e algumas autoridades reguladoras nacionais desenvolveram também ensaios clínicos com diversos fármacos já conhecidos e que poderiam ser úteis no tratamento da covid-19, mas os seus resultados "não têm sido muito animadores".