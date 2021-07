Porto ultrapassa Lisboa. Cinco concelhos com incidência superior a mil casos

Aumenta para cinco o número de concelhos com incidência acumulada superior a mil casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e o Porto ultrapassada Lisboa, indica o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Quatro concelhos com incidência mais elevada estão situados no Algarve: Albufeira, com 1.553, Lagos com 1.034, Loulé com 1.120 e Portimão com 1.137.

O quinto concelho com incidência acumulada superior a mil casos é Sines, com 1.335 infeções por mil habitantes nos últimos 14 dias (consulte a lista completa).

O Porto, com 871 casos, ultrapassa esta semana o município de Lisboa, que tem agora 840.

Mais de 200 concelhos com incidência de risco

Portugal tem hoje 212 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais 37 do que na semana anterior.

Estes 212 concelhos que estão acima do limite de incidência de 120 novos casos representam cerca de 68% do total dos municípios do país, quando, na última sexta-feira, este valor estava nos 56%.

Acima deste limiar máximo, de acordo com as categorias definidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), mantêm-se os cinco concelhos já referidos, assim como Pedrogão Grande (966) e São Brás de Alportel (983).



Os dados da DGS indicam ainda que, nos últimos 14 dias, 77 concelhos ultrapassaram os 240 casos de infeção por 100 mil habitantes, enquanto outros 36 apresentam entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes.



Segundo o boletim epidemiológico, sete concelhos ultrapassaram uma incidência cumulativa a 14 dias – entre 1 e 14 de julho – de mais de 960 casos por 100 mil habitantes.



Portugal regista esta sexta-feira mais 16 mortes por Covid-19 e 3.794 novos casos, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Este é o segundo dia consecutivo com 16 vítimas mortais devido ao novo coronavírus, os valores mais elevados dos últimos quatro meses.