Porto ultrapassa Lisboa. Cinco concelhos com incidência superior a mil casos

Aumenta para cinco o número de concelhos com incidência acumulada superior a mil casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e o Porto ultrapassada Lisboa, indica o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Quatro concelhos com incidência mais elevada estão situados no Algarve: Albufeira, com 1.553, Lagos com 1.034, Loulé com 1.120 e Portimão com 1.137.

O quinto concelho com incidência acumulada superior a mil casos é Sines, com 1.335 infeções por mil habitantes nos últimos 14 dias (consulte a lista completa).

O Porto, com 871 casos, ultrapassa esta semana o município de Lisboa, que tem agora 840.

Portugal regista esta sexta-feira mais 16 mortes por Covid-19 e 3.794 novos casos, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Este é o segundo dia consecutivo com 16 vítimas mortais devido ao novo coronavírus, os valores mais elevados dos últimos quatro meses.

[em atualização]