Liga de Bombeiros envia "sentidas condolências" à corporação de Vinhais

A Liga dos Bombeiros Portugueses lamentou quinta-feira à noite a morte de dois bombeiros em Vinhais, Bragança, na sequência de um acidente de viação a caminho de um incêndio, endereçando “sentidas condolências” à corporação e às famílias.

“A Liga dos Bombeiros Portugueses dirige as sentidas condolências ao corpo de bombeiros, comando e órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vinhais, na sequência do grave acidente que vitimou dois dos seus operacionais e causou ferimentos em mais três, um deles com gravidade”, pode ler-se em comunicado.

No comunicado é referido ainda que “o comandante Jaime Marta Soares entende ser o momento de testemunhar publicamente aos bombeiros portugueses em momento tão difícil o enorme respeito devido aos falecidos e feridos no trágico acidente e às suas famílias”.

A Liga dos Bombeiros Portugueses lembra também que a vida de “um bombeiro é feita de riscos e desafios”, reforçando que é uma atividade digna da “admiração de toda a comunidade”.