Incêndio no Palácio da Justiça no Porto

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira à tarde no Palácio da Justiça, no Porto.

As chamas estão a consumir a zona do telhado de um dos edifícios emblemáticos da cidade, que acolhe o Tribunal da Relação.

Uma coluna de fumo negro é visível no exterior do edifício situado no Campo dos Mártires da Pátria.

O alerta foi dado pelas 15h28, disse à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

No local estão, para já, elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Estariam a decorrer obras na cobertura do Palácio da Justiça, segundo fonte citada pela CMTV.

[em atualização]