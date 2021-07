Incêndio no Palácio da Justiça no Porto foi extinto

Foi dado como extinto o incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde no Palácio da Justiça, no Porto.

Ninguém ficou ferido e os estragos não são graves, de acordo com a atualização avançada aos jornalistas, pelas 16h30, pelo presidente da Câmara do Porto. Rui Moreira.

As chamas deflagraram na zona do telhado de um dos edifícios emblemáticos da cidade, que acolhe o Tribunal da Relação.

"O incêndio ocorreu na cobertura. Estava a ser instalada uma tela asfáltica no telhado, e essa colocação da tela na cobertura plana do edifício, com um maçarico, terá provocado um incêndio exterior que se propagou também a outros rolos que havia de tela", adianta Rui Moreira.