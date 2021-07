Cabrita nega validação da festa do Sporting. "Isso é um delírio"

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, descarta a tese de que houve uma validação política do esquema de organização dos festejos do Sporting em Lisboa.

O primeiro-ministro, António Costa, disse no debate do estado da nação, na quarta-feira, desconhecer o despacho do ministro enviado à PSP sobre o modelo dos festejos na véspera da conquista do campeonato, que, alegadamente, valida a proposta do Sporting e da Câmara de Lisboa.

Em declarações aos jornalistas, na Madeira, o ministro Eduardo Cabrita disse esta sexta-feira que é um “delírio” e nega ter validado a celebração.

“Não há nenhuma validação dos festejos. Isso é um delírio de quem diz isso. Os festejos são uma iniciativa de um clube e o modelo foi definido entre o clube e a autarquia. À PSP cabe-lhe garantir o modelo de segurança”, declarou.

O ministro da Administração Interna sublinha que “não cabe ao Governo fazer festejos nem organizá-los”.

“Cabe garantir o quadro de segurança que a PSP, num contexto de uma iniciativa de um clube, garantiu em condições extremamente difíceis e que foram objeto de análise no inquérito que, aliás, é público”, afirma Eduardo Cabrita.