Usa transportes públicos? Porto vai ter "contacless" no Metro e STCP

A partir desta quinta-feira vai ser possível usar o cartão Visa de débito ou crédito com a tecnologia "contactless" para andar nalgumas linhas de transportes públicos do Porto.

É um projeto-piloto que integra, para já, as estações Aeroporto, Senhora da Hora, Casa da Música, Trindade da Linha Violeta e ainda as estações Campanhã, Bolhão, Campo 24 de Agosto, São Bento e Aliados (na Linha Amarela ou comuns às linhas A, B, C e F do Metro), e também nos autocarros da linha 500 da STCP Praça da Liberdade / Matosinhos (Mercado).

Facilitar a vida de utentes e visitantes é o principal objetivo, tal como já acontece em várias cidades europeias como Londres ou Madrid.

"Vai ser possível usar o cartão contactless, seja ele de débito, crédito ou pré-pago, para viajar nos transportes coletivos do Porto. Nesta primeira fase apenas na Linha E do Metro e nos autocarros da Linha 500 da STCP", explica o responsável da Visa em Portugal, em declarações à Renascença.

Será um processo muito simples, descreve Gonçalo Santos Lopes, semelhante ao que já é utilizado em lojas e supermercados. "Apenas aproximando o cartão contactless do validador é possível comprar o título de transporte. Não será necessário carregar o cartão andante, não será necessário usar numerário, esperar em filas ou procurar um local para efectuar um carregamento. É um pagamento rápido, simples e seguro".

O responsável da Visa Portugal dá um exemplo de uma das grandes vantagens, sobretudo para quem visita o Porto: "Chegando eu ao aeroporto do Porto e não tendo comigo dinheiro, até vindo de um país que não utiliza euros, é muito mais simples eu validar com o meu cartão com a tecnologia contacless do meu país de origem e comprar o título de transporte para viajar até à cidade do Porto".

Sobre os custos para os utilizadores, os preços vão manter-se neste projeto-piloto. Cada viagem no Metro do Porto custa €2.00 e é válida por 1h15m, independentemente do número de embarques nesse período em qualquer uma das estações abrangidas. Na STCP, cada viagem tem também o valor de €2.00 e é válida num único sentido entre duas quaisquer paragens da linha 500, não permitindo transbordos.

"Tanto no Metro como na STCP, aplica-se a melhor política tarifária, sendo assegurado ao cliente que nunca vai pagar mais do que €7.00 (título diário), independentemente do número de viagens ou que faça ao longo do dia", refere o responsável.

Este projeto-piloto é uma parceria da Visa com os Transportes Intermodais do Porto (TIP). Está já em estudo o alargamento da iniciativa a outras cidades do país no final do ano, não sendo ainda conhecidas quais.