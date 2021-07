Governo diz que pandemia está num "vermelho menos denso"

Confrontada com nova subida da incidência, Mariana Vieira da Silva salientou que "o ritmo de crescimento é hoje menor do que já foi.

"Quando olhamos para os níveis de incidência e para o ritmo de transmissão que neste momento se verifica, podem ver a evolução que aconteceu e é hoje claro que o nível de transmissão - continuando positivo e acima de 1 - é menor do que nas últimas semanas. Esse movimento é claro e Portugal está hoje numa situação em que o vermelho é menos denso do que era há algumas semanas", disse Mariana Vieira da Silva.

A situação da pandemia de covid-19 em Portugal mantém-se no vermelho, de acordo com a matriz de desconfinamento do Governo, mas "menos denso" por força da redução do índice de transmissibilidade (Rt), afirmou hoje a ministra da Presidência.

Recusando falar numa situação de alívio, a ministra da Presidência preferiu apontar para a ultrapassagem do pico desta vaga em algumas regiões do país, em especial em Lisboa e Vale do Tejo e nos Açores.

“Significa que já podemos falar numa situação de alívio? Claro que não, mas algumas regiões já aparentam ter atingido o seu pico e iniciado um percurso de decrescimento, nomeadamente Lisboa e os Açores.”



"Com incidências tão elevadas, não podemos dizer que estamos numa situação sem nível de preocupação, mas o facto de crescermos menos e depois, eventualmente, pararmos mesmo de crescer é obviamente um bom sinal. Resulta da capacidade de conter o crescimento da pandemia e, obviamente, da eficácia da vacinação", frisou, reiterando que Portugal está "numa corrida contra o tempo" entre a propagação da doença e a vacinação.



"Sempre que conseguimos vacinar alguém que ainda não foi infetado e sempre que conseguimos terminar as vacinações numa determinada faixa etária, estamos a colocar-nos numa situação melhor e é esse o objetivo que temos prosseguido", sentenciou.

Sobe de 90 para 116 os concelhos com risco elevado e muito elevado de casos de Covid-19 que vão ficar com restrições como recolher obrigatório, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros.



Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.248 pessoas e foram registados 943.244 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.