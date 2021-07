Dois mortos e três feridos em acidente com carro de bombeiros

Dois mortos e três feridos é o balanço de um acidente com uma viatura dos Bombeiros de Vinhais, no distrito de Bragança.

A notícia já foi confirmada pela Renascença.

Os três feridos foram transportados de helicóptero para o hospital.

A viatura despistou-se, capotou e terá caído numa ravina, de acordo com as primeira informações.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h00, indica o site da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

MAI exprime "profunda tristeza"

Em comunicado o ministro da Administração Interna lamenta a morte dos dois bombeiros da corporação de Vinhais e faz votos de “plena recuperação aos três bombeiros que ficaram feridos, um deles com gravidade”.

“Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento da morte da Bombeira de 2.ª Neuza Guedes, de 36 anos, e do Bombeiro de 3.ª Carlos Morais, de 22 anos, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vinhais, vítimas de um acidente de viação durante o trânsito para um teatro de operações de incêndio rural”, escreve Eduardo Cabrita.

“Neste momento trágico endereço, em meu nome pessoal e em nome do Governo, o mais sentido pêsame à família, aos amigos, aos Bombeiros Voluntários de Vinhais, à Associação Humanitária de Bombeiros de Vinhais e aos Bombeiros de Portugal”, acrescenta o ministro.

Marcelo apresenta condolências

Também o Presidente da República lamentou a morte de dois bombeiros em Vinhais, apresentando as condolências às famílias enlutadas.



Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet, é explicado que Marcelo Rebelo de Sousa já contactou o comandante da corporação de bombeiros “a quem manifestou a sua solidariedade pelas vidas perdidas no cumprimento de missão e endereçou uma rápida recuperação dos bombeiros feridos”.

“Às famílias enlutadas, aos bombeiros de Vinhais e demais amigos, apresenta o Presidente da República as suas sentidas condolências”, pode ler-se.

O Chefe de Estado salientou ainda a “triste notícia que patenteia o espírito de entrega e serviço ao próximo, presente nas bombeiras e bombeiros de Portugal”.

[notícia atualizada às 21h16 com nota da Presidência da República]