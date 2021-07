Diretor de medicina intensiva do S. João defende aceleração da vacinação de jovens

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O diretor de serviço de medicina intensiva do Hospital de São João, Porto, defende a aceleração da vacinação de jovens e adolescentes "idealmente antes do início do ano letivo", medida acompanhada da manutenção de cuidados individuais de proteção. "A partir do momento em que há sistema imunológico maduro, seria vantajoso, para o conceito de benefício sanitário global, a vacinação desse grupo [jovens e adolescentes] idealmente antes do início do ano letivo. Acho que é uma perda de oportunidade extraordinária se não acontecer", disse José Artur Paiva. Em entrevista à agência Lusa, o médico, que pertence à Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a covid-19, não se quis "atrever" a apontar uma idade para início de vacinação por não ser, frisou, "nem pediatra, nem imunoalergologista", mas aconselhou uma "consensualização" entre estas duas especialidades, "a bem da proteção global da sociedade". "Temos de pesar isso com dados do sistema imunológico dos jovens. Tem de haver um trabalho de consensualização entre a visão dos pediatras e a dos imunoalergologistas", defendeu. Defensor da ideia de que com a variante delta, "só é expectável atingir a imunidade de grupo com 85 a 90% da população portuguesa vacinada", José Artur Paiva lembrou que Portugal tem "quase dois milhões de crianças e adolescentes", uma população onde a transmissibilidade aumenta por fatores de sociabilização.

"É muito mais fácil fazer o isolamento profilático de um adulto ou de um idoso do que de uma criança, pelo que dentro do conceito da aquisição da imunidade de grupo era uma excelente ideia termos essa população vacinada até antes do ano escolar próximo", sublinhou. "E novas variantes vão existir sempre", acrescentou. Lembrando que decisões semelhantes "já foram tomadas em vários países europeus", José Artur Paiva apontou a aceleração do processo de vacinação como uma das duas ferramentas "fundamentais" de combate à pandemia do novo coronavírus e acrescentou a manutenção de cuidados de proteção individual. "Para mim é claro que, até esse trajeto de aceleração vacinal concentrada estar concluído, devemos manter as medidas de proteção individual e de sociabilização (...). É o momento errado de reduzir isto. Pode ter consequências e dá uma comunicação distónica da que devemos ter", defendeu. O "isto" a que José Artur Paiva se refere são medidas como higiene das mãos, uso de máscara, distância de pelo menos dois metros, evitar aglomerados e bom arejamento de espaços. O especialista lamentou que se confunda a necessidade de manutenção de medidas com confinamento ou falta de liberdade, afirmando que "confinar de novo, algo que ninguém deseja, até seria estrategicamente uma má ideia e uma ideia não implementável", porque "a sociedade não consegue confinar novamente".