Desconvocada greve na Groundforce

Os sindicatos dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) e dos Economistas (SE) desconvocaram esta quinta-feira a greve na Groundforce marcada para 31 de julho, 1 e 2 de agosto.

"Fruto da histórica greve do fim de semana passado, do qual os trabalhadores são os únicos protagonistas, foi possível, numa reunião hoje às 14h30, chegar a um compromisso com o Governo, no sentido de desbloquear, com efeitos imediatos a greve", informaram as estruturas sindicais, em comunicado.

Os termos da desconvocação, explicam, são o "pagamento do subsídio de férias e das anuidades vencidas 2021, antes do processamento salarial de julho (dia 28), para todos os trabalhadores", a "garantia efetiva, e já tornada pública pelo Governo, do pagamento pontual e integral do salário de julho", bem como a "garantia efetiva, e já tornada pública pelo Governo, de que a situação acionista da Groundforce será resolvida muito em breve, ou pela venda das ações a um privado por parte do Montepio, ou por ação/intervenção do Estado Português e da TAP".