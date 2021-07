Suspeito de crimes relacionados com terrorismo detido em Loures

Um homem foi detido na zona de Loures por suspeita da prática de criminalidade organizada relacionada com terrorismo.

O suspeito de 26 anos, procurado pela Interpol, foi detido esta quarta-feira pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

"O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve, hoje, em Loures, um cidadão estrangeiro, de 26 anos, procurado pela INTERPOL, por indícios da prática de atos de criminalidade organizada no Paquistão e na Índia, relacionados com terrorismo, nomeadamente com o tráfico de heroína para financiamento de organizações terroristas", refere o SEF, em comunicado.



O homem, de nacionalidade estrangeira, "foi detido na via pública, na posse de um passaporte falsificado, após inúmeras diligências tendentes à sua localização".



O suspeito será agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação.