Megaprocessos são “espetáculo e humilhação de arguidos. Há desilusão entre o mediatismo e os resultados”

Os megaprocessos judiciais criticados por todos os atores da justiça, e fora dela, são hoje uma realidade mais do que vincada na prática judicial e algo vai mal na justiça porque esta realidade não muda, considera Alípio Ribeiro, antigo diretor da Polícia Judiciária.



Em entrevista à Renascença, afirma que é “como se houvesse uma investigação criminal sem serenidade e que é feita de estados de alma e como se todos os atores fossem redentores morais”.

Magistrado experiente e conhecedor do meio investigatório português, Alípio Ribeiro explica que é relativamente fácil começar estes processos, difícil é depois dar-lhes consistência.

“O que pergunto é se para dar consistência é preciso fazer este espetáculo?”, questiona o ex-responsável pela Judiciária.

Para Alípio Ribeiro, há uma ligação perversa entre os megaprocessos e a violação do segredo de justiça, “é como se houvesse um propósito de criar uma vox popoli condenatória que vai perturbar todo o processo”.

“Continuamos aqui a falar de humilhação, como se ser suspeito ou arguido tivesse também como medida de coação a perda da dignidade pessoal. Isto custa porque a investigação criminal apesar de tudo tem de defender valores essenciais da pessoa.”

Preocupado, revela que “há um espetáculo que está associado aos megaprocessos que não é apenas da responsabilidade dos media: espetáculo da prisão, das buscas, a humilhação a que muitos arguidos são sujeitos não pode deixar de nos preocupar e isso nasce com os megaprocessos”. São processos que “desiludem”, afirma, e que criam “uma perigosa insensibilidade social. As pessoas não reagem, acham normal, como se fosse o padrão da investigação, isto não pode ser assim!”.

A espiral está instalada, ‘todos são condenados antes de o serem, todos são condenados ainda que absolvidos’.

Questionado sobre porque se mantém, afinal, este modelo de processo e de investigação diversas vezes já diagnosticado negativamente, afirma: “sei que é tentador, principalmente na criminalidade económica, quando se começa a ver mais um movimento de dinheiro e outro e mais outro, a tentação é ir avançando, ir vendo e recolhendo, mas isto já não é o espírito da investigação policial e criminal, há já uma certa tendência para o voyeurismo”.

Alípio Ribeiro acrescenta que “a investigação não se pode perder nisso, neste tipo de processo se calhar nunca se chega a um fim. Se quiser ir andando, andando e andando, há sempre transferências de dinheiro num sentido e noutro. Se formos atrás disso tudo é evidente que nos vamos perder. A investigação não pode ser um labirinto e o julgamento não tem possibilidade de julgar bem labirintos”.

Não se pode levar tudo “como se fosse pesca de rasto”

O que é necessário para mudar? Para Alípio Ribeiro, magistrado jubilado do Ministério Público, a resposta é simples e a aplicação no terreno também o devia ser. “Quantos estudos foram feitos dentro das próprias magistraturas relativos a processos que foram gloriosos insucessos? Nenhuns. Quantas pessoas vieram dizer falhámos aqui e acolá? Isso é que é importante! E não podemos dizer que este ou aquele foi absolvido porque tem dinheiro ou um advogado bom. Não é nada disso, temos é de aceitar que as investigações foram más”.

Processos como o caso dos submarinos, dos sobreiros, do Monte Branco, ficaram fechados na gaveta após decisão final e trânsito em julgado. E para processos que terminam insatisfatoriamente e têm decisões totalmente opostas à investigação, “falta uma reflexão conjunta de quem tem responsabilidade desses megaprocessos”.

“Não pode ser um trabalho solitário de A ou B, é preciso criar equipas em que haja vários estratos de pessoas de responsabilidade maior. Isto não é fazer quebrar a autonomia dos magistrados, mas sim fazer ver que uma pessoa ou duas sozinha sem enquadramento não tem instância crítica e a hierarquia é que no fundo deve ser essa instância para que também se diga que é ela a responsável por esses processos”, argumenta.