Macro programação do Portugal 2030 aprovada amanhã em Conselho de Ministros

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o Governo vai aprovar na quinta-feira, em Conselho de Ministros, a macro programação do Portugal 2030, linha financeira da União Europeia que ascende a 23 mil milhões euros.

Este calendário do executivo foi transmitido por António Costa no encerramento da sessão de assinatura de um protocolo com o setor social no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no Palácio Marquês do Alegrete, em Lisboa.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro recordou que faz hoje precisamente um ano que, em Bruxelas, durante uma cimeira europeia de cinco dias, foi alcançado em Bruxelas um compromisso em torno do fundo de recuperação e do próximo quadro financeiro plurianual.

"Amanhã [na quinta-feira], o Conselho de Ministros aprovará a macro programação do Portugal 2030", declarou o líder do executivo, numa sessão em que o Governo se fez representar pelos ministros da Saúde, Marta Temido, do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do Planeamento, Nelson de Souza.

Na quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Governo vai aprovar as dotações globais previstas para os diferentes programas, assim como os objetivos genéricos de cada um.

Na etapa seguinte, o executivo define as medidas de cada um dos programas do Portugal 2030 e começa a negociar o novo quadro financeiro plurianual com a Comissão Europeia.