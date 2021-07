Encontrado corpo do atleta desaparecido desde domingo em Marco de Canaveses

Foi encontrado o corpo de Marílio Leite, o atleta de 'trail' da equipa ‘Nós Acreditamos Run Team’, de Felgueiras.

O atleta desapareceu às 14h00 de domingo durante uma prova em Marco de Canaveses e o corpo foi encontrado esta terça-feira, a dois quilómetros do sítio onde foi visto pela última vez, numa descida íngreme, na zona das Pedras Brancas.

De acordo com os Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, o corpo do homem foi encontrado pelas 21h00, após mais de dois dias de buscas na freguesia de Soalhães, sem adiantar mais informações.

Este domingo, o Jornal de Notícias que o homem, de 48 anos e natural de Felgueiras, terá sido visto pela última vez ao final da manhã e estaria a poucos metros da meta quando desapareceu.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEP), cerca das 21h45, encontravam-se 41 operacionais e 11 veículos no local.



O corpo já foi, entretanto, retirado do local.

[notícia atualizada às 00h30]