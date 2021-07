Detetada fraude de 7,5 milhões em IRC, IVA e subsídios

O fisco e a Polícia Judiciária (PJ) desmantelaram uma rede de fraude organizada que operava no setor da indústria têxtil, cujo esquema terá resultado na obtenção de vantagens patrimoniais ilegítimas em impostos e subsídios no valor de 7,5 milhões de euros.

No decurso desta operação, denominada "Trapos", as autoridades realizaram 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias e executaram sete mandados de detenção fora de flagrante delito, que tiveram como alvos empresas e pessoas que operam no setor industrial referido sobre as quais recaem suspeitas de prática dos crimes de fraude fiscal qualificada, burla tributária, fraude na obtenção de subsídio e branqueamento de capitais.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira no seu site, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) refere que o esquema em causa tinha por base a existência de diversas sociedades geridas, "de facto, por um único indivíduo que, socorrendo-se do auxílio de funcionários, contabilistas e os chamados "testas de ferro"" conseguiu obter vantagens patrimoniais ilegítimas em sede de IRC e IVA, bem com subsídios.

Para este efeito era usado um "complexo esquema de faturação cruzada", utilização de faturação falsa e realização de negócios não faturados.