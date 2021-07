Covid-19: Quase metade da população portuguesa com vacinação completa

A faixa etária entre os 18 e 24 é a menos vacinada, com apenas 11% a já terem recebido pelo menos uma dose e só 6% com a vacinação completa.

A faixa etária entre os 65 e os 79 anos também tem 99% da população vacinada com pelo menos uma dose e 91% com a vacinação completa.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo (3.845.996) e a do Norte (3.772.884) são as com o maior número de doses administradas.

As regiões do Alentejo (54%) e do Centro (51%) são as que têm a maior percentagem da população com a vacinação completa.

Todas as regiões do país têm 58% ou mais cidadãos vacinados com pelo menos uma dose e 46% ou mais de cidadãos com a vacinação completa.

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira, durante o debate do Estado da Nação, que o Governo quer vacinar entre agosto e setembro todas as crianças e jovens a partir dos 12 anos.

Segundo disse António Costa, o país está "numa corrida contra o tempo" e vincou que o país está a cumprir "as metas fixadas e em meados de agosto", definidas em haver "73% da população adulta com vacinação completa e 82% com pelo menos a primeira dose administrada”.

O autoagendamento para pessoas a partir dos 20 anos deverá arrancar para a próxima semana, afirmou esta quarta-feira o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, Gouveia e Melo.



Portugal regista esta quarta-feira mais 13 mortes devido à Covid-19 e mais 4.376 casos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Trata-se do dia com mais mortes desde 22 de março (na data, foram 16), e o com mais casos desde 10 de fevereiro (4.387).