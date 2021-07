Covid-19: Quase metade da população portuguesa com vacinação completa

Veja também:

47% da população portuguesa já tem a vacinação completa contra a Covid-19, indica o relatório semanal de vacinação divulgado esta quarta-feira.

4.860.822 já se encontram totalmente vacinas, enquanto 6.581.332 (64%) já receberam pelo menos uma dose de uma vacina contra a Covid-19.

Portugal já recebeu mais de 12 milhões de vacinas e administrou 11.385.656 doses, incluíndo nas regiões autónomas.

99% da população com mais de 80 anos já recebeu pelo menos uma dose e 95% já tem a vacinação completa.



A faixa etária entre os 65 e os 79 anos também tem 99% da população vacinada com pelo menos uma dose e 91% com a vacinação completa.

A faixa etária entre os 18 e 24 é a menos vacinada, com apenas 11% a já terem recebido pelo menos uma dose e só 6% com a vacinação completa.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo (3.845.996) e a do Norte (3.772.884) são as com o maior número de doses administradas.

As regiões do Alentejo (54%) e do Centro (51%) são as que têm a maior percentagem da população com a vacinação completa.

Todas as regiões do país têm 58% ou mais cidadãos vacinados com pelo menos uma dose e 46% ou mais de cidadãos com a vacinação completa.

[Em atualização]