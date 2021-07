Covid-19. Pelo menos 590 crianças portuguesas ficaram orfãs por causa da pandemia

Veja também:

Pelo menos 590 crianças e adolescentes terão ficado órfãos, em Portugal por causa da Covid-19, número que ascende a 660 se for incluída a perda de avós que tinham a sua guarda, de acordo com um estudo da revista The Lancet.

Para este estudo, o primeiro do género à escala global, os autores desenvolveram modelos matemáticos, "usando os melhores dados disponíveis, como uma tentativa inicial de estimar a magnitude do impacto oculto da pandemia nas crianças", refere a The Lancet em comunicado.

Os modelos matemáticos foram usados para extrapolar para o resto do mundo, inclusive Portugal, dados de 21 países que, no conjunto, representam 76,4% das mortes globais por Covid-19, adianta a publicação.

Nestes modelos foram utilizados dados sobre mortes por Covid-19 ou mortes em excesso, quando disponíveis, que ocorreram entre 1 de março de 2020 e 30 de abril de 2021, bem como taxas de fertilidade para estimar a orfandade durante a pandemia.