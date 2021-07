Covid-19: Costa quer crianças a partir dos 12 vacinadas até 19 de setembro

Veja também:

O primeiro-ministro anunciou logo na abertura do seu discurso, no debate do Estado da Nação, que o Governo quer vacinar entre agosto e setembro todas as crianças e jovens a partir dos 12 anos.

Segundo disse António Costa, o país está "numa corrida contra o tempo" e vincou que o país está a cumprir "as metas fixadas e em meados de agosto", definidas em haver "73% da população adulta com vacinação completa e 82% com pelo menos a primeira dose administrada”.

Mas Costa salientou que "é tempo de alargar a nossa ambição e garantir também a proteção das crianças e jovens, e devemos fazê-lo atempadamente, a tempo do próximo ano letivo".