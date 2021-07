Boletim DGS. Mais 13 mortes e 4.376 casos

Portugal regista esta quarta-feira mais 13 mortes devido à Covid-19 e mais 4.376 casos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Trata-se do dia com mais mortes desde 22 de março (na data, foram 16), e o com mais casos desde 10 de fevereiro (4.387).

Há, neste momento, 867 pessoas internadas, mais 13 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 171 pessoas – menos seis que há 24 horas.

Dos treze óbitos, 10 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, um no Alentejo, um no Algarve e um nos Açores.