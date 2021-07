Três funcionários do SEF e quatro seguranças vão ser acusados pela morte de Ihor

O Ministério Público quer acusar o diretor do SEF e outros elementos daquela polícia pela morte de Ihor Homeniuk.

Em causa está o crime de omissão de auxílio, pela falta de socorro ao cidadão ucraniano, que morreu no aeroporto de Lisboa a 12 de março do ano passado.

Ao que avança a TVI, o Ministério Público já pediu ao tribunal, que já condenou três inspetores do SEF, que extraia certidão do acórdão para que sejam agora acusados, em processo à parte, o então diretor de fronteiras, António Henriques, o inspetor coordenador João Agostinho e o inspetor-chefe do Serviço de Estrangeiros Fronteiras, João Diogo.

São também feitas referências a quatro seguranças do aeroporto da Portela.

Jorge Pimenta e Rui Rebelo vão responder por omissão de auxílio, e Manuel Correia e Paulo Marcelo acumulam esse crime com outro mais grave – o de ofensas graves à integridade física, por suspeitas de terem participado nas agressões ao imigrante ucraniano.

Três inspetores do SEF foram condenados a sete e nove anos de prisão pelo crime de ofensa à integridade física grave qualificada. Têm recursos pendentes no tribunal da Relação.

Os inspetores do SEF Duarte Laja e Luís Silva foram condenados a nove anos de prisão. Já o inspetor Bruno Sousa foi condenado a sete anos.