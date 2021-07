Praia dos Pescadores interditada a banhos devido a descarga de esgotos

A praia dos Pescadores em Albufeira, no distrito de Faro, foi esta segunda-feira de tarde interditada a banhos, na sequência de um rebentamento de uma conduta de esgotos na cidade algarvia que provocou uma descarga no mar.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adianta que foi confirmada “a presença de água de cor castanha e de odor intenso na praia, tendo sido hasteada a bandeira vermelha”, que proíbe o banho no mar.

De acordo com a AMN, a praia manter-se-á interditada a banhos até à divulgação dos resultados das análises à qualidade da água, realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

“O alerta foi recebido pelas 18:00, através de um nadador-salvador, a informar que debaixo do pontão estava a sair água com uma cor acastanhada, apresentando odor intenso, tendo sido de imediato ativados, para o local, elementos do posto da Polícia Marítima de Albufeira”, referem as autoridades.

A AMN acrescenta que Câmara Municipal de Albufeira já foi informada e que a Polícia Marítima do concelho tomou conta da ocorrência.