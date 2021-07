Jaime Marta Soares confirma saída da presidência da Liga dos Bombeiros

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Jaime Marta Soares, confirmou esta terça-feira que não será recandidato ao cargo nas eleições que vão decorrer a 30 de outubro, durante o congresso ordinário da instituição.

A decisão de Jaime Marta Soares, que lidera a LBP há cerca de 12 anos, foi comunicada numa audiência com o Presidente da República, que serviu para convidar Marcelo Rebelo de Sousa para presidir ao encerramento do congresso, previsto para Santarém e que vai eleger os órgãos sociais para o mandato de 2022-2026.

No encontro com o chefe de Estado, o presidente da LBP, instituição que tem 469 associados entre associações e corpos de bombeiros de todo o país, elencou várias questões que ainda não foram concretizadas, como seja a "definição de princípios orientadores para regular a atividade laboral dos bombeiros através de Acordo Coletivo de Trabalho".

Em comunicado, a LBP salientou ainda a "urgência e premência" do reforço de verbas da lei do financiamento das associações de bombeiros, a necessidade de aumentar a percentagem de apoio para o Fundo de Proteção Social do Bombeiro, bem como a bonificação da contagem de tempo de serviço para a reforma do bombeiro voluntário.

Entre outros assuntos apresentados no encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, Jaime Marta Soares referiu ainda a "necessidade de um ponto final num acordo de base com o INEM que garanta aos bombeiros a cobertura financeira dos custos reais assumidos pela prestação do serviço de socorro pré-hospitalar".

António Nunes, antigo inspetor-geral da ASAE, e António Carvalho, presidente da federação dos bombeiros do distrito de Lisboa, já apresentaram as candidaturas para suceder no cargo a Jaime Marta Soares, que está à frente da LBP há 12 anos.

Segundo o regulamento do ato eleitoral, as eleições vão decorrer no local do congresso a 30 de outubro entre as 16:30 às 18:30 e não é permitido voto por correspondência.