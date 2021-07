Mais 46 internamentos em dia com oito mortes por Covid-19. Norte lidera novos casos

Recuperaram da doença 1.382 pessoas e há quase 80 mil contactos de vigilância.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmados 17.215 mortes e mais de 932 mil casos de Covid-19.

Em relação à matriz de risco, o índice de transmissibilidade (Rt) é agora de 1,10 a nível nacional e no continente. No domingo era de 1,12 no conjunto do país e de 1,13 em Portugal continental.

A taxa de incidência a nível nacional dispara de 355,5 para 391 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e de 366,7 para 403 casos em Portugal continental.

Evolução da covid-19 em Portugal