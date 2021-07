"Concelho de risco muito elevado? Nem sabia"

Francisco Silva, 42 anos, trabalha numa farmácia. Será que sabe até que horas pode ir a um restaurante? “Não tenho conhecimento, acho que é um bocado confuso, ando ao sabor da maré como os outros, não tenho visto o telejornal, por causa do trabalho. Mas acho que não se pode circular entre concelhos ou pode? Entre concelhos pode circular-se à vontade, mesmo que estejam em risco muito elevado.

Com tanta regra e diferente de concelho para concelho, é difícil ter a resposta na ponta da língua. “Viseu está com concelho de risco? Não sabia. Mas a nível de horários de funcionamento? Aqui de Viseu não sei, só tenho os horários de Santa Comba”, conclui António Maria Matos, 70 anos.

As regras para os concelhos de risco muito elevado, como Viseu, são as seguintes:

- Teletrabalho obrigatório, sempre que se verifique essa possibilidade;

- Proibição de circular na rua entre as 23h00 e as 5h00;

- Os restaurantes, cafés e pastelarias podem estar abertos até às 22h30 (máximo de 4 pessoas no interior por mesa; 6 no exterior), durante a semana e ao fim-de-semana e feriados, o acesso a partir das 19h00 está sujeito à apresentação do certificado digital Covid ou à realização de um teste rápido à porta do estabelecimento;

- Os espetáculos culturais decorrem até às 22h30;

- Comércio a retalho até às 21h00 durante a semana. Aos fins de semana e feriados, retalho alimentar até às 19h00 e não-alimentar até às 15h30 horas;

- Casamentos com lotação de 25%;

- Permissão para atividade física de médio risco, mas ginásios sem aulas de grupo;

- Atendimentos em lojas de cidadão têm de ser previamente marcados.