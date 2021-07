"​Casa Aberta" deixará de estar limitada a vacina da Janssen em duas semanas

O coordenador do plano de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, disse esta segunda-feira à Renascença que, dentro de duas semanas, o "Casa Aberta" deverá voltar a administrar as outras vacinas.

“Quando houver mais vacinas das outras marcas, nós abriremos a Casa Aberta para essas vacinas. Em princípio, dentro de duas semanas”, sublinha Gouveia e Melo.

O vice-almirante explica que a “task-force” está permanentemente a “monitorizar a capacidade de execução do plano” e, assim que houver disponibilidade de vacinas, a modalidade “Casa Aberta” pode ser alargada.

“Se por acaso começarmos a acumular vacinas e virmos que os nossos agendamentos online e locais não são suficientes para as vacinas que temos disponíveis, normalmente, abrimos a Casa Aberta para facilitar a vacinação, especialmente das faixas etárias que estão a sair do processo de vacinação, para as trazer ainda tipo sistema de carro-vassoura e garantir que todas as pessoas dessas faixas etárias são vacinadas”, afirma Gouveia e Melo.

Desde esta segunda-feira, a modalidade "Casa Aberta” está "condicionada apenas a utilização da vacina da Janssen, devendo para o efeito, os utentes terem em consideração o estipulado no ponto 2.b. da norma n.º 004/2021 da DGS".

A norma em causa recomenda a vacina da Janssen a homens com mais de 18 anos de idade. Na prática, a partir desta segunda-feira, a "Casa Aberta" estará disponível apenas para homens com mais de 40 anos, deixando de fora as mulheres entre os 40 e os 60 anos.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais oito mortes e 1.855 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 46 pessoas internadas nos hospitais no espaço de um dia, num total de 851 pacientes.

Pelo segundo dia consecutivo, a região Norte ultrapassa Lisboa e Vale do Tejo em número de novos casos de Covid-19.