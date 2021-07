Incêndio em Monchique e Portimão dado como extinto

O incêndio que lavrou desde sábado nos concelhos de Monchique e Portimão, no Algarve, foi este domingo dado como extinto, tendo entrado em fase de vigilância às 19h00 depois de um dia de rescaldo, afirmou o comandante das operações.

Numa conferência de imprensa no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o comandante operacional Distrital de Faro da Proteção Civil, Richard Marques, adiantou que os meios ainda se vão manter no terreno para "consolidar a área afetada", que ascende aos "dois mil hectares num perímetro de 24 quilómetros quadrados".

Este domingo, e apesar da intensidade do vento, que atingiu rajadas de 50 quilómetros por hora, "não houve reativações com grande expressão" a as que existiram foram "prontamente resolvidas pelo dispositivo no terreno: 426 operacionais, apoiados por 143 veículos, quatro meios aéreos e cinco máquinas de rasto.

Richard Marques revelou que o quadro meteorológico previsto para segunda-feira é "semelhante ao de hoje", com o vento a soprar com alguma intensidade, o que obriga a que a desmobilização "seja gradual" com rendimentos dos meios da região para "recuperar" a capacidade de ataque inicial em novas situações, "fundamental" para manter a resposta rápida aos incêndios rurais no Algarve.

"Esta segunda-feira haverá ainda meios e recursos no terreno durante todo o dia, havendo uma reavaliação do plano de desmobilização", assumiu.