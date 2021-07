Trabalhador ferroviário morre em Viana do Castelo entalado entre duas carruagens

Um funcionário afeto à conservação ferroviária morreu este sábado, de madrugada, entalado entre duas carruagens, na linha Porto-Vigo, perto de Darque, Viana do Castelo, em circunstâncias ainda não apuradas, disse fonte dos bombeiros.

Falando à agência Lusa, fonte dos bombeiros Sapadores de Viana do Castelo disse que as causas do acidente de trabalho, ocorrido pouco depois das 03:00, vão agora ser investigadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho.

Ao chegar ao local, os meios de socorro encontraram o homem, de 56 anos, ainda vivo, mas as manobras de reanimação encetadas não resultaram, sendo o óbito declarado no local.