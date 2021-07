Greve da Groundforce provoca caos nos aeroportos: 166 voos já foram cancelados

A fila de acesso ao terminal 1 do Aeroporto de Lisboa duplicou durante a manhã deste sábado, devido à greve da Groundforce, apurou a Renascença. Muitos passageiros aguardam por notícias do seu voo. A equipa de andebol portuguesa, que iria partir para Tóquio, para participar nos Jogos Olímpicos, foi apanhada pela paralisação e ainda não sabe se irá voar ainda hoje.

Até ao momento, a greve dos trabalhadores da Groundforce levou ao cancelamento de 166 voos, entre 89 partidas e 77 chegadas no aeroporto de Lisboa, disse à Lusa fonte oficial da ANA -- Aeroportos de Portugal.

"Devido à greve nos serviços de 'handling' da Groundforce, foram cancelados até ao momento, no aeroporto de Lisboa, 89 partidas e 77 chegadas", precisou fonte oficial da gestora das infraestruturas, adiantando que as companhias que operam com outras empresas de assistência que não a Groundforce, assim como as que operam no Terminal 2 do aeroporto de Lisboa "mantêm a sua operação".

Nos aeroportos do Porto, Faro, Funchal e Porto Santo a greve não regista, pelo menos até ao momento, impacto significativo, acrescentou.

A ANA solicita aos passageiros com voo marcado, para hoje e domingo, que se informem sobre o estado do mesmo, antes de se deslocarem para o aeroporto.

Hoje é o primeiro dia da greve convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), como protesto pela "situação de instabilidade insustentável, no que concerne ao pagamento pontual dos salários e outras componentes pecuniárias" que os trabalhadores da Groundforce enfrentam desde fevereiro de 2021.

A paralisação vai prolongar-se pelos dias 18 e 31 de julho, 1 e 2 de agosto, o que levou a ANA a alertar esta sexta-feira para possíveis constrangimentos nos aeroportos nacionais, cancelamentos e atrasos nos voos assistidos pela Groundforce, nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo.

Na mesma nota em que no início do mês dava conta da greve, a estrutura sindical detalhou que a paralisação abrange os trabalhadores da SPdH (Groundforce) de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo e que decorrerá das 00h00 do dia 17 às 24h00 do dia 18 de julho de 2021 e das 00h00 do dia 31 de julho às 24h00 do dia 02 de agosto de 2021.

O STHA convocou ainda uma paralisação ao trabalho extraordinário das 00h00 de dia 15 de julho às 24h00 do dia 31 de outubro de 2021.





[Notícia atualizadas às 15h58 com correção do número de voo cancelados]