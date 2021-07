Dois mortos em despiste no acesso a ponte internacional junto a Monção

Duas pessoas morreram este sábado em despiste no acesso do lado português à ponte internacional Monção-Salvaterra, no segundo acidente do género naquele local no intervalo de um mês, disse fonte dos Bombeiros.

O comandante José Passos, dos bombeiros de Monção, no distrito de Viana do Castelo, explicou à agência Lusa que o acidente se registou cerca das 01:00, quando um automóvel em que seguiam dois jovens se despistou numa curva à entrada da ponte, caindo num talude.

Os ocupantes, de 25 e 27 anos, tiveram de ser desencarcerados e morreram no local após manobras de reanimação infrutíferas.

Há cerca de um mês, disse a fonte, despistou-se no mesmo local outra viatura, um acidente que fez três feridos, todos retirados também com equipamento de desencarceramento. .

A via onde ocorreram os despistes serve de acesso da estrada nacional 101 à ponte sobre o rio Minho e e ao aglomerado urbano galego de Salvaterra de Miño.