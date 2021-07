Boletim DGS. Mais 3677 casos e 5 mortes

O boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) sobre a evolução da pandemia de Covid-19 regista, este sábado, mais 3677 casos e 5 óbitos.

Três óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, um no centro do país e um no Algarve; quatro mortes foram de pessoas com idade acima dos 80 anos, uma na faixa dos 70-79 anos.

Dos novos casos, 1581 foram detetados em Lisboa, 1182 no Norte, 319 no Centro, 104 no Alentejo, 407 no Algarve, 41 nos Açores e 43 na Madeira.

O maior aumento de casos – 939 - deu-se na faixa etária dos 20-29 anos.

As faixas entre os 10 e os 49 representam 73% das novas infeções.

Portugal tem agora 173 internados em cuidados intensivos, mais dois que na sexta-feira. Ao todo, são 780 os cidadãos hospitalizados.

Há também 3341 recuperados a registar.

Matriz de risco Covid-19