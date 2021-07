Incidência dispara no Porto. Há três concelhos com mais de mil casos por 100 mil habitantes

Veja também:

Albufeira, Loulé e Lagoa (Açores) são os concelhos de Portugal com maior incidência de Covid-19 nos últimos 14 dias, com mais de mil casos por 100 mil habitantes.

O Porto registou uma subida acentuada, indica o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), e aumenta de 130 para 175 o número de concelhos com incidência superior a 120 casos (consulte aqui a lista na íntegra - PDF), 56% do total de municípios do país.



Há três concelhos com uma incidência cumulativa superior a mil casos por 100 mil habitantes: Albufeira e Loulé, no Algarve; e Lagoa, nos Açores.

Albufeira é o município com maior incidência de Portugal. Sobe de 997 para 1.291 casos numa semana. Seguem-se Loulé com 1.176 casos e Lagoa com 1.003 infeções por 100 mil habitantes.

O concelho do Porto regista uma subida acentuada. A incidência dispara de 484 para 758 casos no espaço de uma semana.