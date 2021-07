Covid-19: Todas as regiões com Rt acima de 1, mas com desaceleração de novos casos

Veja também:

Todas as regiões do país registam um índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 superior ao limiar de 1, mas com uma desaceleração do aumento de novos casos de infeção nos últimos dias.

Segundo o relatório sobre a curva epidémica do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta sexta-feira, Lisboa e Vale do Tejo regista um Rt - que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada - 1,07, depois de ter apresentado 1,12 na semana anterior.

Esta tendência de redução é também evidente no Norte, que está agora com um Rt de 1,24, inferior aos 1,34 que registava no anterior relatório do INSA, mas ainda o mais elevado entre todas as regiões do país.