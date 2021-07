Carrinhas da Gulbenkian fazem 95 mil quilómetros a administrar mais de 76 mil vacinas

Hoje, no atual contexto de pandemia nas carrinhas e viaturas ligeiras que a Gulbenkian disponibilizou já foram administradas “mais de 75 mil vacinas” contra a Covid-19. Segundo o comunicado, “as viaturas – ligeiras e carrinhas – foram preparadas para uma imunização segura e eficaz e têm permitido levar a vacina às populações mais vulneráveis, limitadas na sua capacidade de deslocação e com menor acesso às Unidades de Saúde”.

As unidades móveis que vão continuar no terreno até setembro, já percorreram um total de 95 mil quilómetros, de norte a sul, de Portugal Continental.

O projeto começou com uma fase piloto na região Norte. Foi depois alargado ao Alentejo, Algarve, Lisboa e Vale do Tejo e Centro. Na região de Lisboa optou-se por exemplo, pela circulação de 15 viaturas ligeiras, pelo Alentejo andaram quatro carrinhas, outras três no Algarve e oito carrinhas no Centro do país.

Na altura do lançamento deste projeto móvel de vacinação, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes referiu que “estas carrinhas são particularmente importantes para o acesso, por exemplo, a pessoas acamadas, em zonas de menor densidade populacional ou mais remotas do país".

Também então, Isabel Mota, a presidente do conselho de administração da Gulbenkian sublinhou que esta iniciativa incorporava um lema antigo da Fundação, o “estar onde é preciso”.

Segundo a responsável havia “nichos” aos quais não era fácil o acesso para a vacinação. “O nosso compromisso é estar ao pé dos mais vulneráveis", afirmou na altura Isabel Mota.