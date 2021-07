Ninho de vespas asiáticas fecha parque em Lisboa

O Parque Bensaúde, situado na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, vai fechar para as autoridades retirarem um ninho de vespas asiáticas, identificado no local.

Segundo fontes da Proteção Civil e da Polícia Municipal de Lisboa, as autoridades vão tentar remover o ninho durante a noite. As mesmas fontes apelam aos moradores na zona para que fechem as janelas.

Se a operação de retirada do ninho não for bem sucedida, o Parque vai permanecer encerrado.

Esta zona de lazer tem cerca de 3,5 hectares, pertencente a uma antiga quinta que remonta ao século XVII.