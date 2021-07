Ministra da Agricultura em isolamento após contacto de risco

Veja também:

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, está em isolamento após contacto de risco com uma pessoa infetada com o vírus da Covid-19.

"A ministra, que não apresenta quaisquer sintomas, realizou o teste à Covid-19 e obteve resultado negativo, mas irá manter-se em isolamento profilático por determinação das autoridades de saúde", refere o Ministério da Agricultura, em comunicado.



As atividades executivas agendadas irão, sempre que tal o permita, ser realizadas à distância, sublinha a nota do gabinete da ministra Maria do Céu Antunes.



O Conselho de Ministros esteve reunido esta quinta-feira para atualizar as medidas relativas à pandemia de Covid-19 e anunciou que aumentou para 90 o número de concelhos em risco elevado ou muito elevado. Nestes concelhos, é obrigatória a apresentação de teste negativo ou certificado para entrar em restaurantes e vigora o recolher obrigatório a partir das 23h00.



Portugal regista esta quinta-feira mais cinco mortes e 3.641 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há agora 774 pessoas internadas nos hospitais com o novo coronavírus, uma subida de 40 doentes no espaço de um dia.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.187 mortes e mais de 920 mil infeções pelo vírus da Covid-19.