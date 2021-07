Câmara de Loures denuncia ao Ministério Público esquema de construção de casas ilegais

Veja também:

A Câmara de Loures está a preparar uma exposição para entregar ao Ministério Público em que dá conta de que há uma rede a funcionar no concelho que se dedica à construção e venda de casas ilegais, sobretudo em bairros carenciados e a pessoas de poucos recursos que acabaram de perder a casa em que moravam.



A compra destas casas abarracadas, em terrenos privados ocupados ilegalmente, está a ocorrer por valores que podem até passar os três mil euros.

A informação é dada à Renascença pelo vereador com o pelouro da habitação da autarquia de Loures. Gonçalo Caroço afirma que a câmara municipal detetou no terreno que há grupos de indivíduos que constroem casas e “levam as pessoas a pagar vários milhares de euros por estas casas”.

“Fazem negócio com este tipo de casas [abarracadas], e com este tipo de pessoas, que estão numa situação de precariedade habitacional”, carateriza.