Governo quer travar por decreto "subidas duvidosas" dos combustíveis e gás de botija

"O preço das licenças de emissão de dióxido de carbono reflete a necessidade de mudança para um paradigma hipocarbónico, com o qual concordamos. Por isso, resta-nos, mediante fundamentação regulatória, intervir nas margens de comercialização que, se não são abusivas, refletem pelo menos um crescimento duvidoso", afirmou o ministro do Ambiente.

A Renascença apurou junto de fonte do Ministério do Ambiente que o decreto também vai abranger o gás de botija.

"A área do Ambiente e da Ação Climática proporá, ainda hoje [quarta-feira], um decreto-lei que permite ao Governo atuar sobre as margens de comercialização dos combustíveis, de forma a que o mercado de combustíveis reflita os seus verdadeiros custos", anunciou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, que está a ser ouvido no parlamento.

O Governo vai propor esta quarta-feira um decreto-lei que permite que atue sobre as margens de comercialização dos combustíveis , para evitar "subidas duvidosas" e para que a descida dos preços seja sentida pelos consumidores, anunciou esta quarta-feira o ministro do Ambiente.

Para o Governo, o crescimento das margens é "duvidoso", "porque não são refletidos nos preços de venda ao público as descidas de preço do crude, ao invés da rapidez por todos sentida aquando da subida do seu preço" e, nesse sentido, cabe ao Governo "atuar no curto prazo para corrigir um mercado onde há agentes que se aproveitam das flutuações de preços para aumentar injustificadamente as suas margens".

Segundo um estudo da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) divulgado esta quarta-feira, a margem dos comercializadores, no final de junho, era superior em 36,6% na gasolina e 5% no gasóleo à margem média praticada em 2019.