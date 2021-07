Covid-19. Infarmed vai investigar reações adversas à vacina da Janssen em Mafra

Veja também:

O Infarmed abriu um processo de investigação a um lote de vacinas da Janssen, na sequência de casos de desmaios ocorridos no centro de vacinação de Mafra, após as inoculações.

Em comunicado, a autoridade do medicamento explica que determinou a suspensão do lote em questão, “até as devidas averiguações estarem concluídas”.

O Infarmed acrescenta, ainda, que “não foram reportados, até à presente data, suspeitas de defeito de qualidade deste lote noutros centros de vacinação em que o mesmo está a ser utilizado”, mas "decidiu dar início a um processo de investigação da qualidade das unidades remanescentes da vacina naquele local de vacinação”.