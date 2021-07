Site prevê a dispersão do vírus nos 15 dias seguintes e ajuda a fazer planos de viagens

Veja também:

Este é um projeto de investigação científico, assente em modelos matemáticos e que permite fazer, com rigor, uma previsão da evolução do vírus nas duas semanas seguintes. “Mais do que isso, não. Cientificamente, é muito complicado construir um modelo preditivo”, explica à Renascença Jorge Correia, sócio da Winning Scientific Management e um dos criadores do modelo.

Através da consulta do site, o utilizador pode ver um gráfico com a evolução na última semana e um outro, mais em destaque com a previsão dos próximos 15 dias nas diferentes NUT’s em que o país está dividido. Ao lado, um mapa de Portugal Continental mostra o risco, que vai do verde claro (menor) ao vermelho mais carregado (maior). Os dados são atualizados todos os dias e, por exemplo hoje, a previsão é feita até dia 26 de julho.