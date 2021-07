Imigrantes manifestam-se em Lisboa e Porto para exigir imediata legalização

O protesto, que se realiza às 16h00 na Praça do Comércio, em Lisboa, e na Praça dos Aliados, no Porto, é organizado pelo Comité dos Imigrantes em Portugal para a Liberação da Residência, que conta com o apoio de algumas associações de imigrantes, como a Casa do Brasil de Lisboa, Associação Solidariedade Imigrante, Associação Olho Vivo, Associação Cultural para o Desenvolvimento, Portugal Bangladesh Friendship Association e Non-Resident Nepali Association.



Os organizadores justificam a manifestação com "a atual situação de milhares de imigrantes que são vítimas da aleatoriedade da plataforma eletrónica Sistema Automático de Pré-Agendamento (SAPA)" do portal do SEF, para fazer o agendamento para a obtenção da primeira autorização de residência. .

Segundo o Comité dos Imigrantes em Portugal para a Liberação da Residência, os estrangeiros nestas condições não conseguem fazer o agendamento no SAPA e "enfrentam dificuldades" e exigem a atribuição automática da autorização de residência para todo os estrangeiros residentes em Portugal que têm manifestação de interesse aprovada pelo SEF (pedido formalizado para obter uma autorização de residência) e para todos os processos pendentes, independentemente de sua situação laboral.

Com o protesto, os imigrantes querem também pedir que, no futuro, os agendamentos para obtenção da primeira autorização de residência funcionem por "ordem cronológica" e fiquem a cargo do SEF, que deve comunicar ao imigrante a data, hora e local em que será atendido presencialmente para a finalização do processo.

Os imigrantes exigem igualmente que a restruturação do SEF "seja efetivamente posta em prática" e que as autorizações de residência sejam processadas por técnicos com funções técnico-administrativas e não com funções policiais.

A Associação Solidariedade Imigrante denunciou recentemente à Lusa que há "autênticas máfias" a vender aos imigrantes agendamentos no SEF por centenas de euros.

"As máfias organizadas e escritórios de advogados levam os agendamentos todos. Quando abrem agendamentos duram 15 minutos na plataforma do SEF", sustentou o presidente da associação, dando conta que os imigrantes estão "a ser explorados" ao ser-lhes cobradas "centenas de euros por um agendamento".