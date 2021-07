Covid-19. Internados em cuidados intensivos sobe pelo terceiro dia consecutivo

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais oito mortos e 2.323 infetados por Covid-19. É a faixa etária entre os 20-29 anos que, novamente, lidera as novas infeções (779).

O número de internados volta a registar uma subida, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos. Há agora 672 pessoas internadas com Covid nos hospitais, mais 40 do que ontem, das quais 153 em cuidados intensivos (mais nove do que ontem).



Entre as vítimas mortais, três tinham entre 60-69, dois estavam na faixa entre 70-79 e os restantes três tinham mais de 80 anos.

São os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo que apontam ainda para uma manutenção do R, fixando-se nos 1,18 a nível nacional e 1,19 no continente.

A taxa de incidência por 100 mil habitantes 272,0 casos por 100 mil habitantes, um valor mais baixo do que o que se verificava no dia anterior.

NÚMERO DE CASOS DIÁRIOS DE COVID-19