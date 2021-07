Nove moradores de prédio que ardeu em Lisboa realojados em pousada

Nove moradores do prédio da Rua Morais Soares, no centro de Lisboa, onde na sexta-feira à noite deflagrou um incêndio que provocou duas vítimas mortais, foram realojados numa pousada da juventude, disse à Lusa fonte camarária.

A fonte não precisou o número total de residentes do prédio.

O incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira provocou, além das duas vítimas mortais, 11 feridos, dos quais quatro com gravidade, avançou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Em declarações aos jornalistas na madrugada de sábado, Bruno Borges, do INEM, disse que havia 13 vítimas a registar do incêndio, que terá começado no vão de escadas do edifício.