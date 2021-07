Meta atingida. 70% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose

O Governo acrescenta que, até sexta-feira, foram administradas mais de 9,5 milhões de doses de vacinas - foram vacinadas 5,8 milhões de pessoas com pelo menos uma dose, a partir dos 18 anos. Quatro milhões de portugueses em idade adulta estão completamente vacinados.

O anúncio foi feito através de uma nota enviada à comunicação social, pelo Ministério da Saúde. Segundo o comunicado, "este marco está em linha com o anúncio deste sábado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que a União Europeia atinge, este fim de semana, o seu objetivo de ter doses suficientes para vacinar 70% da sua população adulta."

O Governo anunciou este sábado que foi atingida a meta de vacinar 70% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, até ao verão.

"Recorde-se que, em março, Portugal já tinha atingido o objetivo de vacinar 80% das pessoas com mais de 80 anos e 80% dos profissionais de saúde, também alinhado com as metas da Comissão Europeia", aponta.

Numa nota final, o Governo deixa palavras de agradecimento a "todos os profissionais de saúde envolvidos nesta campanha de vacinação, bem como à grande adesão demonstrada pelos portugueses."

Horas depois do anúncio, o primeiro-ministro António Costa publicou no Twitter que o país acelerou a vacinação e antecipou o objetivo, "graças ao empenho dos profissionais de saúde e dos portugueses". "Continuamos o trabalho para vencer o vírus", concluiu.