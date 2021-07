Mais 3.162 casos e seis mortos por Covid-19

São os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado que apontam ainda para uma manutenção do R, fixando-se nos 1,18 a nível nacional e 1,19 no continente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo reúne cerca de metade dos novos casos (44% - 1.407), seguido do Norte com 1.047. O Algarve é a terceira região com maior número de casos (320), seguido do Centro com 251. O Alentejo soma mais 75 infeções, a Madeira 53 e os Açores nove.

O número de internados volta a registar uma subida, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos. Há agora 632 pessoas internadas com Covid nos hospitais, mais 15 do que ontem, das quais 144 em cuidados intensivos (mais três do que ontem).



Portugal ultrapassou na sexta-feira os 900 mil infetados (este sábado são 905.651) com Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 844.497 conseguiram recuperar e 17.148 acabaram por morrer.